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Праздник 9 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 06:06
Праздник 9 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы
9 января - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

9 января христиане почитают святого первомученика апостола Стефана

Какой сегодня праздник. 9 января православные чествуют святого первомученика Стефана, архидиакона и апостола от семидесяти, который был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году.

В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, дата также была благоприятной для гадания незамужних девушек на суженого и брак.

Как гласят церковные предания, Стефан совершал великие чудеса и знамения в в Иерусалиме, где широко проповедовал. После того, как эллиниста схватили фарисеи, он выступил на суде с речью об истории еврейского народа, которую представители синагоги расценили как богохульство. 30-летнего Стефана решили казнить через камневание.

Убийство архидиакона проходила на глазах Девы Марии и Иоанна Богослова - они стояли на возвышенности и молились за мученика.

Мощи Стефана могли исцелять людей от болезней и изгонять злых духов. В Киево-Печерской лавре хранится серебряная рака с правым перстом святого первомученика.

Праздник 9 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Святой первомученик Стефан (Изображение: Фреска из крипты святого Германа Осерского, Аббатство святого Германа, Осер / Фото из открытых источников)

В день Стефана по традиции чествовали пастухов - обычно в эту дату с ними договаривались о найме и щедро угощали.

Еще 9 января особо ухаживали за лошадьми - верили, что если их напоить "через серебро" в ведре, то животные будут крепкие и здоровые весь год.

Девушки устраивали гадания на свадьбу. Для этого высыпали на стол семена и считали - если четное число выйдет, то скоро предстояло идти под венец с любимым.

Также бытовал обычай "хоронить" грусть и печали - девушки ставили какой-нибуть сосуд в определенном месте и поочередно подходили к нему с водой в горшках и чашах, сливая туда жидкость, словно смывали тоску с сердца.

Строго запрещалось в этот день выполнять тяжелую работу - на святки это считалось грехом и сулило большую беду.

Главные приметы 9 января:

  • Если сегодня деревья покрыл иней, значит будет богатый урожай хлебных культур;
  • Снегопад в этот день сулит богатый урожай ягод и грибов;
  • Если вороны прямо на снегу гнездятся, то вскоре придет оттепель;
  • Когда птицы собираются стайками на верхушках деревьев - морозы продержатся еще длительное время;
  • Если в небе мало сегодня маленьких птиц, то это обещает скорые снегопады;
  • Если в этот день в село прибежал заяц - скоро ударят затяжные морозы;
  • Если 9 января погода ясная и морозная, то год будет урожайный.
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