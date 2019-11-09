Праздник 9 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

9 ноября наши предки вспоминали о монахе Несторе Летописце
Какой сегодня праздник. 9 ноября 2019 года христиане почитают память Нестора Летописца, который был монахом в Киево-Печерском монастыре. Святой написал такие труды, как "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет".
В этот день рекомендуется закончить все дела и начинания, в противном случае - вся жизнь будет с неудачами и разочарованиями.
9 ноября по народному календарю канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы, котоая жила в третьем веке в Малой Азии. В этот день в древности было принято давать обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело.
Как выжить во время ретроградного Меркурия: что категорически делать нельзя
Нельзя начинать что-то новое, не закончив старые дела.