Свято 9 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

9 листопада наші предки згадували про ченця Нестора Літописця
Яке сьогодні свято. 9 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять Нестора Літописця, який був ченцем у Києво-Печерському монастирі. Святий написав такі праці, як "Житія святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського". Нестор вважається, за однією версією, упорядником, з іншого – автором "Повісті тимчасових років".
В цей день рекомендується закінчити всі справи і починання, в іншому випадку - все життя буде з невдачами і розчаруваннями.
9 листопада за народним календарем напередодні дня святої Параскеви, християнської великомучениці, яка жила в третьому столітті в Малій Азії. У цей день у давнину було прийнято давати обіцянки виконати якусь роботу або зробити який-небудь потрібну справу.
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