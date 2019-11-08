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Праздник 8 ноября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 06:02
Праздник 8 ноября: что нельзя делать сегодня, важные приметы
8 ноября 2019 года (фото: коллаж РБК-Украина)

8 ноября 2019 года почитают память великомученика Димитрия Солунского. Этот день называли Дмитриев день

Какой сегодня праздник. 8 ноября 2019 года христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского, который был сыном римского проконсула в Фессалониках. При этом его родители были тайными христианами.

Когда отец Димитрия умер, то он занял его место и стал проконсулом Фессалоникийской области. Но он не устраивал гонения и казни христиан, а начал открыто просвещать жителей города. Он учил их христианской вере и объяснял, что необходимо искоренять языческие обычаи и прекращать поклонятся идолам.

Когда император Галерий Максимилиан узнал, что Димитрий является христианином, и доносил свою веру многих римских подданным, то разозлился и приказал его убить.

Тело святого великомученика Димитрия выбросили на улицу, но верующие забрали его и предали земле.

Праздник 8 ноября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

Великомученик Димитрий Солунский (фото с открытых источников)

Народные приметы 8 ноября

  • Для людей Дмитриев день означал окончание сезона сватовства. Только до 8 ноября разрешалось засылать сватов;
  • По приметам в этот день уже сильно холодало и люди готовились к зиме;
  • Если на Дмитриев день был мороз и много снега, то это означало, что зима будет холодной и снежной;
  • Если заря была багровой, то ожидалась ветреная погода, а холод означал, что стекло на окнах запотеет;
  • Люди говорили, что в ночь на 8 ноября нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее, как корову.

Что нельзя делать в Дмитриев день

В этот день людям не разрешалось работать.

Сегодня нельзя забывать об усопших родственниках. Их поминают за столом и оставляют на ночь воду и новое полотенце. Это делается чтобы почившая душа могла напиться или умыться.

В этот день обед необходимо подавать вечером, поскольку души усопших родственников приходят после того, как стемнеет.

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