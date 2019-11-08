Праздник 8 ноября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

8 ноября 2019 года почитают память великомученика Димитрия Солунского. Этот день называли Дмитриев день
Какой сегодня праздник. 8 ноября 2019 года христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского, который был сыном римского проконсула в Фессалониках. При этом его родители были тайными христианами.
Когда отец Димитрия умер, то он занял его место и стал проконсулом Фессалоникийской области. Но он не устраивал гонения и казни христиан, а начал открыто просвещать жителей города. Он учил их христианской вере и объяснял, что необходимо искоренять языческие обычаи и прекращать поклонятся идолам.
Когда император Галерий Максимилиан узнал, что Димитрий является христианином, и доносил свою веру многих римских подданным, то разозлился и приказал его убить.
Тело святого великомученика Димитрия выбросили на улицу, но верующие забрали его и предали земле.
Великомученик Димитрий Солунский (фото с открытых источников)
В этот день людям не разрешалось работать.
Сегодня нельзя забывать об усопших родственниках. Их поминают за столом и оставляют на ночь воду и новое полотенце. Это делается чтобы почившая душа могла напиться или умыться.
В этот день обед необходимо подавать вечером, поскольку души усопших родственников приходят после того, как стемнеет.