Праздник 9 мая: все приметы дня, что нельзя делать

Какой сегодня праздник. 9 мая 2020 года все православные христиане чтут память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской. Также в народе этот день называют Глафира Горошница.

Церковное предание повествует о епископе Василии и "праведной деве" Глафире, живших в начале IV века, в годы гонений первых христиан. Наши предки в этот день обычно садили горох и картофель.

Главные приметы этого дня

Если в этот день ясное небо и роса на траве - будет щедрый урожай овощей.

Пение птиц напоминает крик лягушки в этот день – к скорому дождю.

Сильный утренний ветер, ослабевший к вечеру, сулит погожую и ясную погоду на ближайшие дни.

Если 9 мая у облаков не видно верхнюю часть, то в ближайшие несколько часов можно было ожидать сильную грозу и проливной дождь.

Морозный утренник в девятый майский день сулит такой же мороз утром через семь дней.

Ясное солнечное утро - пора заниматься посевами.

Пошел снег в этот день - ждите урожай гречки.

Кстати, снег в этот день обещает много травы и хороший сенокос.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя стричься - будет ссора с близкими.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

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