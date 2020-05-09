Свято 9 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

В цей день було прийнято садити горох та картоплю
Яке сьогодні свято. 9 травня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасїйскої. Також у народі цей день називають Глафіра Горошниця..
Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведну діву" Глафіру, що жили на початку IV століття, в роки гонінь на перших християн. Наші предки в цей день сіяли горох і картоплю.
Головні прикмети цього дня
- Якщо у цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.
- Спів птахів нагадує крик жаби в цей день – до швидкого дощу.
- Ранковий сильний вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.
- Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі декілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.
- Морозний ранок у дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.
- Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.
- Пішов сніг у цей день - чекайте урожай гречки.
- До речі, сніг у цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.
Що не можна робити в цей день
- В цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.
Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.
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