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Праздник 9 марта: что нельзя делать в этот день, история, приметы

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 06:05
Праздник 9 марта: что нельзя делать в этот день, история, приметы
9 марта 2020 года - какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 марта украинцы отмечают день памяти Святителя Тарасия

Какой сегодня праздник. 9 марта 2020 года украинцами принято отмечать день памяти Святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского. Происходящий из знатного рода, Тарасий родился и вырос в самом Константинополе.

После получения хорошего образования он быстро продвинулся при дворе императора Константина VI и получил сенаторский чин. Когда же Тарасию было предложено принять патриархский сан, он долго отказывался, поскольку был мирянином и не считал себя достойным столь высокого звания.

Чуть позже Тарасий решил подчиниться всеобщему желанию, но при условии, что для осуждения иконоборческой ереси будет созван Вселенский Собор, где и было утверждено почитание святых икон.

Отмечается, что святитель Тарасий вел довольно аскетичную жизнь и мудро управлял церковью 22 года.

Все свое имение он истратил на Богоугодные дела, давая поесть старикам, нищим, сиротам и вдовам. Деяния святого были настолько велики, что даже после смерти возле его гроба совершались многие чудеса.

9 марта - народные приметы дня

  • Капель с крыш - ждите жаркое лето;

  • Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода;

  • Если день 9 марта оказался теплым, то апрель тоже будет теплым;

  • Пасха будет холодной, если на крышах до сих пор снег.

9 марта - запреты дня

  • В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь;

  • Нельзя сквернословить и устраивать ссоры;

  • 9 марта запрещено резать или стричь;

  • Также нельзя выбрасывать вещи, если терзают сомнения.

Мы писали, что православный календарь на март 2020 года будет для Украины весьма богат на события. В первый весенний месяц православные украинцы будут отмечать День всех святых, Теплого Алексея, а также начнут Великий пост. В этом месяце нет однодневных постов.

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