Свято 9 березня: що не можна робити в цей день, історія, прикмети

9 березня 2020 року - яке сьогодні свято і що не можна робити

9 березня українці відзначають день пам'яті Святителя Тарасія

Яке сьогодні свято. 9 березня 2020 року українцями прийнято відзначати день пам'яті Святителя Тарасія, Патріарха Константинопольського. Тарасій народився і виріс в самому Константинополі та походив із знатного роду.

Після отримання хорошої освіти він швидко просунувся при дворі імператора Костянтина VI і отримав сенаторський чин. Коли ж Тарасію було запропоновано прийняти патріархський сан, він довго відмовлявся, оскільки був мирянином і не вважав себе гідним такого високого звання.

Трохи пізніше Тарасій вирішив підкоритися загальному бажанню, але за умови, що для засудження іконоборчої єресі буде скликаний Вселенський Собор, де було затверджено шанування святих ікон.

Наголошується, що святитель Тарасій вів досить аскетичне життя і мудро керував церквою 22 роки.

Всі зберігання він витратив на Богоугодні справи, кормлячи старців, жебраків, сиріт та вдів. Діяння святого були настільки великі, що навіть після смерті біля його гробу відбувалися багато чудес.

9 березня - народні прикмети дня

Якщо капає з дахів - чекайте спекотне літо;

Щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода;

Якщо день 9 березня виявився теплим, то квітень теж буде теплим;

Пасха буде холодною, якщо на дахах досі сніг.

9 березня - заборони дня

В цей день не рекомендується вживати алкоголь;

Не можна лихословити та влаштовувати сварки;

9 березня заборонено різати чи стригти;

Також не можна викидати речі, якщо мучать сумніви.

Ми писали, що православний календар на березень 2020 року буде для України досить багатий на події. У перший весняний місяць православні українці будуть відзначати День всіх святих, Теплого Олекси, а також почнуть Великий піст. У цьому місяці немає одноденних постів.