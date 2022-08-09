ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 9 августа: почему этот день особенный, его табу и приметы, у кого именины

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 06:01
Праздник 9 августа: почему этот день особенный, его табу и приметы, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

9 августа православный мир отмечает День памяти Пантелеимона. В народе праздник получил названия Пантелеймон Целитель или Пантелеймон Кочанный.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Этот святой стал известен не только благодаря своей доброте душевной, но и своим навыкам врачевания. Люди отказывались от врачей, к которым они обычно ходили во время болезней, в пользу Пантелеймона. Святой лечил людей бесплатно, после его сеансов народ выходил полон сил и энергии, лечение не занимало больше десяти минут.

В этот прекрасный день капустные вилки начинают формироваться, а потому оставшаяся с прошлого года капуста использовалась в качестве начинки для пирогов. Также в этот день наши предки отправлялись в церковь, они освящали колосья, которые были собраны с полей. После этого до следующего лета колосья хранились в доме. Известно, что те, кто появился на свет в этот день, могут иметь скрытые навыки врачевания.

Главные приметы этого дня

  • Если навозные жуки пролетают низко над землей — будет хорошая погода.
  • Где конец радуги опускается к воде — в той стороне дождя жди.
  • Утки начали плескаться в воде или кричать — грядет ненастье.
  • Иволга или удод начали кричать — будет дождь.
  • Если в радуге больше красного цвета — стоит готовиться к ветру.
  • Куры и индюшки в этот день начали лазать по стогам сена и рыться в них — установится хорошая погода.
  • Рыба вьюн начала хорошо клевать — будет дождь.
  • Фазан усаживается на ветки деревьев с вечера — будет ясный день, и сухая, теплая осень.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещается заниматься любой тяжелой работой

  • 9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, поскольку считается, что его может сжечь Пантелеймон.

  • По народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

Кто отмечает сегодня День ангела

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.

Читайте также про все церковные праздники августа 2022.

А также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь