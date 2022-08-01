Дни ангела в августе 2022: кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка

С древних времен имя для новорожденного ребенка выбирали по специальному календарю - Святцам. Считалось, что детей нужно называть именами тех святых, в чей они родились. Это дает покровительство и удачу.

С некоторых пор детям стали давать двойные имена - мирское имя и имя по Святцам. Это дает малышу своеобразную защиту.

А еще в День ангела принято поздравлять людей, которые носят такие же имена. Некоторые такие даты по церковному календарю считаются большими праздниками.