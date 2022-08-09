Свято 9 серпня: чому цей день особливий, його табу і прикмети, у кого іменини
9 серпня православний світ відзначає День пам'яті Пантелеймона. У народі свято отримало назви Пантелеймон цілитель або Пантелеймон качанний.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Цей святий став відомий не тільки завдяки своїй доброті душевній, але і своїм навичкам лікування. Люди відмовлялися від лікарів, до яких вони зазвичай ходили під час хвороб, на користь Пантелеймона. Святий лікував людей безкоштовно, після його сеансів народ виходив сповнений сил і енергії, лікування не займало більше десяти хвилин.
В цей прекрасний день капустяні вилки починають формуватися, а тому залишилася з минулого року капуста використовувалася в якості начинки для пирогів. Також в цей день наші предки відправлялися до церкви, вони освячували колосся, які були зібрані з полів. Після цього до наступного літа колосся зберігалися в будинку. Відомо, що ті, хто з'явився на світ в цей день, можуть мати приховані навички лікування.
Головні прикмети цього дня
- Якщо гнойові жуки пролітають низько над землею — буде хороша погода.
- Де кінець веселки опускається до води — в тій стороні дощу чекай.
- Качки почали плескатися у воді або кричати — гряде негода.
- Іволга або одуд почали кричати - буде дощ.
- Якщо в веселці більше червоного кольору - варто готуватися до вітру.
- Кури та індички в цей день почали лазити по стогах сіна і ритися в них — встановиться гарна погода.
- Риба в'юн почала добре клювати - буде дощ.
- Фазан вмощується на гілки дерев з вечора — буде ясний день, і суха, тепла осінь.
Що не можна робити в цей день
- Забороняється займатися будь-якою важкою роботою
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9 серпня не можна перевозити і заготовляти сіно, оскільки вважається, що його може спалити Пантелеймон.
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За народним повір'ям, в цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.
Хто відзначає сьогодні день ангела
Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон.
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