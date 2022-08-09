Свято 9 серпня: чому цей день особливий, його табу і прикмети, у кого іменини

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Цей святий став відомий не тільки завдяки своїй доброті душевній, але і своїм навичкам лікування. Люди відмовлялися від лікарів, до яких вони зазвичай ходили під час хвороб, на користь Пантелеймона. Святий лікував людей безкоштовно, після його сеансів народ виходив сповнений сил і енергії, лікування не займало більше десяти хвилин.

В цей прекрасний день капустяні вилки починають формуватися, а тому залишилася з минулого року капуста використовувалася в якості начинки для пирогів. Також в цей день наші предки відправлялися до церкви, вони освячували колосся, які були зібрані з полів. Після цього до наступного літа колосся зберігалися в будинку. Відомо, що ті, хто з'явився на світ в цей день, можуть мати приховані навички лікування.

Головні прикмети цього дня

Якщо гнойові жуки пролітають низько над землею — буде хороша погода.

Де кінець веселки опускається до води — в тій стороні дощу чекай.

Качки почали плескатися у воді або кричати — гряде негода.

Іволга або одуд почали кричати - буде дощ.

Якщо в веселці більше червоного кольору - варто готуватися до вітру.

Кури та індички в цей день почали лазити по стогах сіна і ритися в них — встановиться гарна погода.

Риба в'юн почала добре клювати - буде дощ.

Фазан вмощується на гілки дерев з вечора — буде ясний день, і суха, тепла осінь.

Що не можна робити в цей день

Забороняється займатися будь-якою важкою роботою

9 серпня не можна перевозити і заготовляти сіно, оскільки вважається, що його може спалити Пантелеймон.

За народним повір'ям, в цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.

Хто відзначає сьогодні день ангела

Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон.