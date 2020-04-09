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Праздник 9 апреля: что нельзя делать, главные приметы

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 06:01
Праздник 9 апреля: что нельзя делать, главные приметы
Праздник 9 апреля (Коллаж РБК-Украина)

9 апреля 2020 года верующие люди празднуют день Матрены Настовицы

Какой сегодня праздник. 9 апреля православные христиане чтят память Матрены Настовицы, Полурепицы. Эта святая считалась самой главной покровительницей хозяек.

Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе. Наши предки называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.

Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко. Существовала такая поговорка, так: "Щука хвостом лед разбивает" – это означало, что уже можно отправляться рыбачить. Начинал постепенно сходить лед, а за ним следовало половодье.

Кстати, люди в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и большие экземпляры переложить для лучшей сохранности соломкой.

Главные приметы этого дня:

  • Если чибисы кричат вечером в день Матрены Настовницы, то на следующий день будет ясно.
  • Если они кричат низко, то будет засуха летом.
  • Иней и туман утром – год будет очень урожайным.
  • Прилет чаек сулит сход льда.
  • Как только опадет третья хвоя – через две недели пойдет река.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещено ругаться - это приведет к неудаче.

Ранее мы писали, что в конце апреля Землю накроет магнитная буря. Названы даты ударов.

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