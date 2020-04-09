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Свято 9 квітня: що не можна робити, головні прикмети

STYLERЖиття    09.04.2020 - 06:01
Свято 9 квітня: що не можна робити, головні прикмети
Свято 9 квітня (Колаж РБК-Україна)

9 квітня 2020 року віруючі люди святкують день Мотрони Настовиці

Яке сьогодні свято. 9 квітня православні християни вшановують пам'ять Мотрони Настовиці, Полурепиці. Ця свята вважалась самою головною покровителькою господинь.

Тому жінки в цей день молилися і просили святу допомогти їм у роботі. Наші предки називали днем Матрони-наставниці, оскільки дуже часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст.

Тривали досить сильні заморозки, і тоді сніг перетворювався в лід, який знову танув днем. Прилітали птахи з теплих країв, і люди розуміли, що весна вже близько. Існувала така приказка, так: "Щука хвостом лід розбиває" – це означало, що вже можна вирушати рибалити. Починав поступово сходити лід, а за ним слід було повінь.

До речі, люди в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші і великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо чайки кричать ввечері в день Мотрони Настовниці, то на наступний день буде ясно.
  • Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
  • Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
  • Приліт чайок обіцяє схід льоду.
  • Як тільки опаде третя хвоя – через два тижні піде річка.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонено лаятися - це призведе до невдачі.

Раніше ми писали, що в кінці квітня Землю накриє магнітна буря. Названі дати ударів.

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