Праздник 8 мая: главные приметы и запреты этого дня

В этот день отмечали день Святого Марка, он считался повелителем весенних дождей
Какой сегодня праздник. 8 мая 2020 года наши предки отмечали праздник святого Марка. Он считался повелителем весенних дождей.
Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.
В этот день именины празднуют Марк и Сергей.
Не можем не упомянуть, что 8 мая - это День памяти и примирения, который посвящается жертвам Второй мировой войны. Он отмечается с 2005 года по инициативе Организации объединенных наций.
ООН объявила Днями памяти 8 и 9 мая, но подчеркнула, что страны могут иметь и собственные памятные даты. Символом праздника считается красный мак – изначально он был символом жертв Первой мировой войны, но затем – жертв всех военных и гражданских конфликтов.
Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.