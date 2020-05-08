Свято 8 травня: головні прикмети і заборони цього дня

В цей день відзначали день Святого Марка, він вважався повелителем весняних дощів
Яке сьогодні свято. 8 травня 2020 року наші предки відзначали свято святого Марка. Він вважався повелителем весняних дощів.
Це свято у давнину мало кілька назв: Марк-ключник, Марков день, бабине свято, Пташине голодування. Наші предки вірили, що, якщо у травні дощ буде йти хоча б три дні – слід чекати хорошого врожаю. Сьогодні також відзначають день народження божої корівки.
У цей день іменини святкують Марк і Сергій.
Не можемо не згадати, що 8 травня - це День пам'яті та примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни. Він відзначається з 2005 року за ініціативою Організації об'єднаних націй.
ООН оголосила Днями пам'яті 8 і 9 травня, але підкреслила, що країни можуть мати і власні пам'ятні дати. Символом свята вважається червоний мак – спочатку він був символом жертв Першої світової війни, але потім – жертв усіх військових і громадянських конфліктів.
Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.