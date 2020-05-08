Свято 8 травня: головні прикмети і заборони цього дня

Яке сьогодні свято. 8 травня 2020 року наші предки відзначали свято святого Марка. Він вважався повелителем весняних дощів.

Це свято у давнину мало кілька назв: Марк-ключник, Марков день, бабине свято, Пташине голодування. Наші предки вірили, що, якщо у травні дощ буде йти хоча б три дні – слід чекати хорошого врожаю. Сьогодні також відзначають день народження божої корівки.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день чути зозулю - буде тепло.

Якщо хороша погода у цей день - чекайте доброго врожаю.

Теплий вечір і зоряне небо обіцяє хороший врожай.

Якщо в цей день ясно - літо буде спекотним.

Висока веселка в небі – в найближчі дні погода буде теплою ясною.

Низька веселка 8 травня є поганим знаком і віщує нещастя.

Птахи з'явилися в городі – чекайте на добрий урожай на деревах і грядках.

Холодні й часті дощі – меду не чекайте.

Купчасті хмари вранці - чекайте пізніше грози.

Що не можна робити в цей день:

У цей день категорично не можна вживати алкоголь - це призведе до серйозних наслідків.

У цей день іменини святкують Марк і Сергій.

Не можемо не згадати, що 8 травня - це День пам'яті та примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни. Він відзначається з 2005 року за ініціативою Організації об'єднаних націй.

ООН оголосила Днями пам'яті 8 і 9 травня, але підкреслила, що країни можуть мати і власні пам'ятні дати. Символом свята вважається червоний мак – спочатку він був символом жертв Першої світової війни, але потім – жертв усіх військових і громадянських конфліктів.

Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.