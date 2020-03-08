Праздник 8 марта: самые милые поздравления в стихах

Милые и нежные поздравления в стихах и сообщениях доставят радость вашим знакомым, подругам или коллегам по работе. Красивые поздравления, которые будут сказаны от чистого сердца, станут прекрасным предисловием к подарку и оставят теплое воспоминание о празднике.

Пусть День всемирный женский принесет

Мешок удач на тысячу лет вперед,

побольше превосходнейших мужчин,

среди которых будет тот, один!

Женский день настал с утра,

Разбудило солнышко тебя.

Родная с праздником поздравляю!

Счастья бесконечного желаю!

В делах любых - успеха,

Много веселого смеха!

В доме гармонии и тепла,

Мира, понимания, добра!!!

Восьмое марта! Дамам — радость!

Сегодня можно позже встать!

Желаю, чтоб тебе достались:

Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,

Роскошнейших цветов букет,

В глазах любимых нежный свет!

Красивые поздравления к 8 марта в стихах (Фото: pixabay.com)

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя,

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла

Будь здоровой ты всегда!

С праздником, девчонки!

С днем 8 Марта!

Пусть мужчины дарят вам

В этот день подарки!

Дарят настроение,

А еще — цветы

В этот праздник радости,

Солнца, красоты!

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

В этот день чудесный

Будем петь вам песни!

И забудьте про диеты,

Ешьте тортики, конфеты,

Вы всегда, красавицы,

Будете нам нравиться!

С 8 Марта поздравляю

и от всей души желаю

Нежности, тепла и ласки,

Яркой жизни, словно в сказке!

Красивые поздравления к 8 марта в стихах (Фото: pixabay.com)

Пусть сбываются мечты

В день тепла и красоты,

принесет вам жизнь подарки.

С Женским днем 8 Марта!

Пусть в душе цветут тюльпаны

И фиалки, и сирень,

Стань, подруга, самой пьяной

От любви в весенний день!

Но держись на шпильках стойко,

Чтобы марку не терять.

Будь задорной, громкой, бойкой

И веди себя на "5"!

8 Марта — чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются.

Любви, тепла и красоты,

Уюта, счастья, доброты.

Букетов много, самых ярких.

Слов и подарков. С 8 Марта!

С Международным женским днем

Примите поздравленья.

Огромной радости во всем,

Любви, тепла, везенья!

Пусть глаза сияют ярко

От любви, тепла, подарков.

Жизни — радостной, приятной!

Поздравляю с 8 Марта!