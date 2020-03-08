Свято 8 березня: наймиліші привітання у віршах

Милі та ніжні поздоровлення у віршах і повідомленнях доставлять радість вашим знайомим, подругам або колегам по роботі. Красиві привітання, які будуть сказані від чистого серця, стануть прекрасною передмовою до подарунка і залишать теплий спогад про свято.

Нехай День всесвітній жіночий принесе

Мішок удач на тисячу років вперед,

більше гарних чоловіків,

серед яких буде той, один!

Жіночий день настав з ранку,

Розбудило сонечко тебе.

Рідна зі святом вітаю!

Щастя нескінченного бажаю!

У справах будь успішна,

Багато веселого сміху!

В будинку гармонії та тепла,

Миру, взаєморозуміння, добра!!!

Восьме березня! Дамам — радість!

Сьогодні можна встати пізніше!

Бажаю, щоб тобі дісталися:

Прекрасний сніданок, щоб в ліжко,

Розкішних квітів букет,

В очах коханих ніжний світло!

Гарні привітання до 8 березня у віршах (Фото: pixabay.com)

Матуся моя рідна,

З 8 Березня, дорога!

Я скажу тобі, люблячи,

Краще у світі немає тебе.

Я тобі бажаю щастя,

Нехай ідуть всі негоди.

Краси, любові, тепла

Будь здоровою ти завжди!

Зі святом, дівчата!

З днем 8 Березня!

Нехай чоловіки дарують вам

В цей день подарунки!

Дарують настрій,

А ще — квіти

В це свято радості,

Сонця, краси!

Нехай перший пролісок

Подарує Вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

В цей чудовий день

Будемо співати вам пісні!

І забудьте про дієти,

Їжте тортики, цукерки,

Ви завжди, красуні,

Будете нам подобатися!

З 8 Березня вітаю

і від усієї душі бажаю

Ніжності, тепла і ласки,

яскравого життя, немов у казці!

Гарні привітання до 8 березня у віршах (Фото: pixabay.com)

Хай збуваються мрії

У день тепла і краси,

принесе вам життя подарунки.

З Жіночим днем 8 Березня!

Нехай в душі цвітуть тюльпани

І фіалки, і бузок,

Стань, подруга, найп'янішою

Від любові у весняний день!

Але тримайся на шпильках стійко,

Щоб марку не втрачати.

Будь завзятою, гучною, жвавою

І поводь себе на "5"!

8 Березня — чудовий день!

Нехай мрії збуваються,

Удача, щастя і любов

Тобі нехай посміхаються.

Любові, тепла і краси,

Затишку, щастя, доброти.

Букетів багато, найяскравіших.

Слів і подарунків. З 8 Березня!

З Міжнародним жіночим днем

Прийміть привітання.

Величезної радості у всьому,

Любові, тепла, везіння!

Нехай очі сяють яскраво

Від любові, тепла, подарунків.

Життя — радісним, приємним!

Вітаю з 8 Березня!