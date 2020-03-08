Праздник 8 марта: самые милые поздравления в стихах

Подборка лучших поздравлений с 8 марта для прекрасных женщин - в материале Styler
Милые и нежные поздравления в стихах и сообщениях доставят радость вашим знакомым, подругам или коллегам по работе. Красивые поздравления, которые будут сказаны от чистого сердца, станут прекрасным предисловием к подарку и оставят теплое воспоминание о празднике.
Пусть День всемирный женский принесет
Мешок удач на тысячу лет вперед,
побольше превосходнейших мужчин,
среди которых будет тот, один!
Женский день настал с утра,
Разбудило солнышко тебя.
Родная с праздником поздравляю!
Счастья бесконечного желаю!
В делах любых - успеха,
Много веселого смеха!
В доме гармонии и тепла,
Мира, понимания, добра!!!
Восьмое марта! Дамам — радость!
Сегодня можно позже встать!
Желаю, чтоб тебе достались:
Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,
Роскошнейших цветов букет,
В глазах любимых нежный свет!
Красивые поздравления к 8 марта в стихах (Фото: pixabay.com)
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя,
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла
Будь здоровой ты всегда!
С праздником, девчонки!
С днем 8 Марта!
Пусть мужчины дарят вам
В этот день подарки!
Дарят настроение,
А еще — цветы
В этот праздник радости,
Солнца, красоты!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
В этот день чудесный
Будем петь вам песни!
И забудьте про диеты,
Ешьте тортики, конфеты,
Вы всегда, красавицы,
Будете нам нравиться!
С 8 Марта поздравляю
и от всей души желаю
Нежности, тепла и ласки,
Яркой жизни, словно в сказке!
Красивые поздравления к 8 марта в стихах (Фото: pixabay.com)
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
принесет вам жизнь подарки.
С Женским днем 8 Марта!
Пусть в душе цветут тюльпаны
И фиалки, и сирень,
Стань, подруга, самой пьяной
От любви в весенний день!
Но держись на шпильках стойко,
Чтобы марку не терять.
Будь задорной, громкой, бойкой
И веди себя на "5"!
8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются.
Любви, тепла и красоты,
Уюта, счастья, доброты.
Букетов много, самых ярких.
Слов и подарков. С 8 Марта!
С Международным женским днем
Примите поздравленья.
Огромной радости во всем,
Любви, тепла, везенья!
Пусть глаза сияют ярко
От любви, тепла, подарков.
Жизни — радостной, приятной!
Поздравляю с 8 Марта!