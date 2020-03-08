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Свято 8 березня: наймиліші привітання у віршах

STYLERЖиття    08.03.2020 - 07:12
Свято 8 березня: наймиліші привітання у віршах
Гарні привітання до 8 березня у віршах (Фото: pixabay.com)

Підбірка найкращих привітань з 8 березня для прекрасних жінок - в матеріалі Styler

Милі та ніжні поздоровлення у віршах і повідомленнях доставлять радість вашим знайомим, подругам або колегам по роботі. Красиві привітання, які будуть сказані від чистого серця, стануть прекрасною передмовою до подарунка і залишать теплий спогад про свято.

Нехай День всесвітній жіночий принесе
Мішок удач на тисячу років вперед,
більше гарних чоловіків,
серед яких буде той, один!

Жіночий день настав з ранку,
Розбудило сонечко тебе.
Рідна зі святом вітаю!
Щастя нескінченного бажаю!
У справах будь успішна,
Багато веселого сміху!
В будинку гармонії та тепла,
Миру, взаєморозуміння, добра!!!

Восьме березня! Дамам — радість!
Сьогодні можна встати пізніше!
Бажаю, щоб тобі дісталися:
Прекрасний сніданок, щоб в ліжко,
Розкішних квітів букет,
В очах коханих ніжний світло!

Свято 8 березня: наймиліші привітання у віршах

Гарні привітання до 8 березня у віршах (Фото: pixabay.com)

Матуся моя рідна,
З 8 Березня, дорога!
Я скажу тобі, люблячи,
Краще у світі немає тебе.
Я тобі бажаю щастя,
Нехай ідуть всі негоди.
Краси, любові, тепла
Будь здоровою ти завжди!

Зі святом, дівчата!
З днем 8 Березня!
Нехай чоловіки дарують вам
В цей день подарунки!
Дарують настрій,
А ще — квіти
В це свято радості,
Сонця, краси!

Нехай перший пролісок
Подарує Вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

В цей чудовий день
Будемо співати вам пісні!
І забудьте про дієти,
Їжте тортики, цукерки,
Ви завжди, красуні,
Будете нам подобатися!

З 8 Березня вітаю
і від усієї душі бажаю
Ніжності, тепла і ласки,
яскравого життя, немов у казці!

Свято 8 березня: наймиліші привітання у віршах

Гарні привітання до 8 березня у віршах (Фото: pixabay.com)

Хай збуваються мрії
У день тепла і краси,
принесе вам життя подарунки.
З Жіночим днем 8 Березня!

Нехай в душі цвітуть тюльпани
І фіалки, і бузок,
Стань, подруга, найп'янішою
Від любові у весняний день!
Але тримайся на шпильках стійко,
Щоб марку не втрачати.
Будь завзятою, гучною, жвавою
І поводь себе на "5"!

8 Березня — чудовий день!
Нехай мрії збуваються,
Удача, щастя і любов
Тобі нехай посміхаються.

Любові, тепла і краси,
Затишку, щастя, доброти.
Букетів багато, найяскравіших.
Слів і подарунків. З 8 Березня!

З Міжнародним жіночим днем
Прийміть привітання.
Величезної радості у всьому,
Любові, тепла, везіння!

Нехай очі сяють яскраво
Від любові, тепла, подарунків.
Життя — радісним, приємним!
Вітаю з 8 Березня!

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