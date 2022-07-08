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Праздник 8 июля: почему этот день особенный, главные приметы, у кого именины

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

8 июля 2022 года отмечается народно-христианский день Петра и Февронии.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler.

Князь Петр жил в Муроме в XII веке. Он болел проказой. Однажды ему приснилось, что крестьянская девушка Феврония исцелила его при помощи целебных трав. Петр отыскал ее в Рязанских землях. После исцеления он взял в жены свою спасительницу. Пара прожила в мире и согласии до старости.

В преклонных годах они приняли таинство монашеского пострига и попросили Бога умереть в один день. Петр и Феврония скончались 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Их тела разместили в разных обителях, но на следующее утро они оказались вместе.

Петра и Февронию канонизировали в лик святых в 1547 году. Они стали покровителями семьи. Этот праздник буквально пропитан любовью и семейными ценностями. Влюбленным и супружеским парам рекомендуется как можно больше времени проводить вместе. Особенно это будет полезно тем, у кого в последнее время часто случаются недопонимания и ссоры.

Святым Петру и Февронии молятся о любви и семье. Делают это как свободные люди, которые еще только мечтают найти свою вторую половинку, так и те, кто находятся в паре, хотят защитить свою любовь.

Святая Феврония считается целительницей — смогла вылечить своего супруга, князя Петра, от тяжелой болезни. Потому ей молятся об избавлении от тех или иных недугов.

Что нельзя сегодня делать

  • Ссориться с близкими.
  • Рассказывать о снах.

Главные приметы этого дня

  • Погода в этот день определит погоду на ближайшие 40 дней.
  • Если помолиться перед иконой святых Петра и Февронии, то семью будет ожидать благополучие и счастливая жизнь.
  • Если 8 июля посвататься, то будущая семья будет крепкой и дружной.
  • В День Петра и Февронии можно просить у святых здоровья и благополучия для своих детей.
  • Кто проведет этот день в заботах бок о бок с супругом, у того достаток и лад будет в семье.
  • Видно рыбу у поверхности и она выпрыгивает – в ближайшие дни погода будет сырой.

Кто отмечает именины

8 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Февронья, Ефросинья, Ливия, Федора.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

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