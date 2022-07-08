Свято 8 липня: чому цей день особливий, головні прикмети, у кого іменини

8 липня 2022 року відзначається народно-християнський день Петра і Февронії.
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Князь Петро жив у Муромі в XII столітті. Він хворів на проказу. Одного разу йому приснилося, що селянська дівчина Февронія зцілила його за допомогою цілющих трав. Петро відшукав її в рязанських землях. Після зцілення він взяв за дружину свою рятівницю. Пара прожила в мирі та злагоді до старості.
У похилих роках вони прийняли таїнство чернечого постригу і попросили Бога померти в один день. Петро і Февронія померли 8 липня (25 червня за старим стилем) 1228 року. Їх тіла розмістили в різних обителях, але на наступний ранок вони опинилися разом.
Петра і Февронію канонізували в лик святих в 1547 році. Вони стали покровителями сім'ї. Це свято буквально просякнутий любов'ю і сімейними цінностями. Закоханим і подружнім парам рекомендується якомога більше часу проводити разом. Особливо це буде корисно тим, у кого останнім часом часто трапляються непорозуміння і сварки.
Святим Петру і Февронії моляться про любов і сім'ю. Роблять це як вільні люди, які ще тільки мріють знайти свою другу половинку, так і ті, хто знаходяться в парі, хочуть захистити свою любов.
Свята Февронія вважається цілителькою, вона змогла вилікувати свого чоловіка, князя Петра, від важкої хвороби. Тому їй моляться про позбавлення від тих чи інших недуг.
8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Февронія, Єфросинія, Лівія, Федора.
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