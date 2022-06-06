Никогда не отдавайте другим такие вещи, переданные вам по наследству

Некоторые унаследованные "фамильные" вещи несут особую энергетику, которая усиливается поколение за поколением. Полученные по наследству они могут стать своего рода оберегами и талисманами, которые будут охранять ваше благосостояние.

Какие именно вещи не стоит отдавать другим, чтобы не потерять везение - читайте ниже в нашем материале.

Перстень или кольцо

Эксперты говорят, что благодаря круглой форме, которую имеет перстень, он символизирует бесконечность, непрерывность. Эта вещь притягивает положительную финансовую энергию.

Если на перстне или обручальном кольце есть драгоценный камень, еще лучше. Удача будет сопровождать человека в зависимости от камня.

К примеру, красные камни усиливают энергетику человека, укрепляют его защитные функции, зеленые наделяют человека благоразумием и терпеливостью, белые - развивают трудолюбие, а синие - логическое мышление.

Часы

Дарить часы нельзя, а вот передавать по наследству - запросто. Считается, что часы хорошо впитывают энергетику владельца.

Если тот, кто их носил, был везучим, то человеку смело можно носить эту вещь. Частичка удачи вашего предка перейдет и вам.

Зеркало

Если жизнь родственника была счастливой, то в его зеркало наследнику можно смело смотреть. За счет этого он будет наполняться положительной энергией, будет притягивать к себе удачу во всех начинаниях.

Дарить кому-то унаследованное от успешного предка зеркало - не стоит.

Вышитые подушки

Вышивка обладает уникальными магическими свойствами, за счет чего она является мощным оберегом. Если вам досталась по наследству такая вещь, вам будет везти в отношениях и браке. Разумеется, вышитую подушку не стоит отдавать или дарить кому-то.

Икона

Речь идет о любой иконе - ценной и не очень. Тот, кто раньше перед ней молился, передал ей частичку своей души. Человек, который получит в наследство икону, будет подпитываться от нее силой, что нужна для достижения любых целей.