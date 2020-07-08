Праздник 8 июля: что нельзя делать, главные приметы

Православные христиане отмечают День Петра и Февронии
Какой сегодня праздник. 8 июля православные христиане почитают память Святых Петра и Февронию Муромских. Их знают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Поэтому в этот праздник важно провести время с любимым человеком. День Петра и Февронии считается славянским аналогом Дня Святого Валентина.
С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.
Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.