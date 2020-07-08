Свято 8 липня: що не можна робити, головні прикмети

Православні християни відзначають День Петра і Февронії
Яке сьогодні свято. 8 липня православні християни вшановують пам'ять Святих Петра і Февронію Муромських. Їх знають у народі як покровителів домашнього вогнища, зберігачів подружньої любові. Тому в це свято важливо провести час з коханою людиною. День Петра і Февронії вважається слов'янським аналогом Дня Святого Валентина.
З подружжям були пов'язані і деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день у крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині достаток.
Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще один новий свято.