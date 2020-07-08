Праздник 8 июля: что нельзя делать, главные приметы
Среда 08 июля 2020 обновлено 06:20
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Праздник 8 июля (коллаж РБК-Украина)
Православные христиане отмечают День Петра и Февронии
Какой сегодня праздник. 8 июля православные христиане почитают память Святых Петра и Февронию Муромских. Их знают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Поэтому в этот праздник важно провести время с любимым человеком. День Петра и Февронии считается славянским аналогом Дня Святого Валентина.
С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.
Главные приметы этого дня:
- Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими.
- Если много осота, зима будет холодной.
- Мыши и свиньи едят сено – к худому покосу.
- Рассада полив пьет – сухой сенокос, а не выбирает – мокрый.
- В поле кашки много – быть сеногною.
- Сон с 7 на 8 июля вещий.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться со своим любимым человеком. В этот день нужно обязательно беречь свою любовь
- Делать выпечку. Сегодня ни в коем случае нельзя работать с тестом: ни замешивать, ни выпекать.
- Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок.
Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.
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