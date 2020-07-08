Свято 8 липня: що не можна робити, головні прикмети
Середа 08 липня 2020 оновлено 06:20
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Свято 8 липня (колаж РБК-Україна)
Православні християни відзначають День Петра і Февронії
Яке сьогодні свято. 8 липня православні християни вшановують пам'ять Святих Петра і Февронію Муромських. Їх знають у народі як покровителів домашнього вогнища, зберігачів подружньої любові. Тому в це свято важливо провести час з коханою людиною. День Петра і Февронії вважається слов'янським аналогом Дня Святого Валентина.
З подружжям були пов'язані і деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день у крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині достаток.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо у цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть спекотними.
- Якщо багато осоту, зима буде холодною.
- Миші і свині їдять сіно – до худого покосу.
- Розсада полив п'є – сухий сінокіс, а не вибирає – мокрий.
- У полі кашки багато – бути сіногною.
- Сон з 7 на 8 липня віщий.
Що не можна робити в цей день
- Сваритися зі своєю коханою людиною. В цей день потрібно обов'язково берегти свою любов
- Робити випічку. Сьогодні ні в якому разі не можна працювати з тістом: ні замішувати, ні випікати.
- Переїжджати. Цей день вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.
Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще один новий свято.
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