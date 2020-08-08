Праздник 8 августа: все приметы дня, что нельзя делать в эту дату

Какой сегодня праздник. 8 августа (26 июля по старому стилю) православные христиане чтут память священномученика Ермолая Никомедийского.

Ермолай жил и проповедовал в Никомидии в III веке нашей эры. Это было время гонений на христиан, которое началось при императоре Диоклетиане и продолжалось его наследниками до 313 года. Согласно историческим данным, в 303 году легионеры Диоклетиана сожгли Никомейскую церковь и подвергли множество людей жестоким пыткам.

Позднее святого вместе с его последователями схватили язычники и поставили условие – отречься от веры и принести жертву языческим идолам. Ермолай и его собратья отказались предать веру, за что были обезглавлены.

Ермолаю молятся об укреплении веры и защите добрых помыслов, а также о восстановлении здоровья.

Именины в этот день празднуют Игнат, Федор.

Важные приметы этого дня

Утром роса – днем будет непогода.

Мухи кусаются на Ермолая – к дождю.

Лягушки прыгают около водоемов по берегу – примета к тому, что скоро дождь пойдет.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам в этот день запрещается выходить в поле, а также шить и вязать.

Как мы ранее писали, в августе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней.