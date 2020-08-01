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В августе в Украине будет 11 выходных дней

Киев, Суббота 01 августа 2020 07:34
В августе в Украине будет 11 выходных дней
Фото: Майдан Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце месяца благодаря Дню независимости украинцев ждут длинные выходные

В августе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней. В последнем месяце лета будет одни официальный праздничный день.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник. Таким образом, выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.

В августе в Украине будет 11 выходных дней

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) , в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

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