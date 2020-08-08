Свято 8 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити в цю дату

Яке сьогодні свято. 8 серпня (26 липня за старим стилем) православні християни вшановують пам'ять священномученика Єрмолая Нікомедійського.

Єрмолай жив і проповідував у Нікомидії в III столітті нашої ери. Це був час гонінь на християн, що почалося при імператорі Діоклетіані і тривало його спадкоємцями до 313 року. Згідно з історичними даними, в 303 році легіонери Діоклетіана спалили Нікомейську церкву і піддали безліч людей жорстоким тортурам.

Пізніше святого разом з його послідовниками язичники схопили і поставили умову – відректися від віри і принести жертву язичницьким ідолам. Єрмолай і його побратими відмовилися зрадити віру, за що були обезголовлені.

Єрмолаю моляться про зміцнення віри і захисту добрих помислів, а також відновлення здоров'я.

Іменини в цей день святкують Гнат, Федір.

Важливі прикмети цього дня

Вранці роса – вдень буде негода.

Мухи кусаються на Єрмолая – до дощу.

Жаби стрибають біля водойм по березі – прикмета до того, що скоро піде дощ.

Що не можна робити в цей день

Жінкам в цей день забороняється виходити в поле, а також шити і в'язати.

Як ми раніше писали, у серпні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів.