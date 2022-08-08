Праздник 8 августа, что можно и нельзя делать в этот особенный день

8 августа 2022 года по церковному календарю почитается память преподобномученицы Параскевы. В народе этот день когда-то называли Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.
Что можно и нельзя делать в праздник, традиции и кого поздравить - в материале Styler далее.
День Ангела празднуют: Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Доминик.
На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть, ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.
А вот картошку, которую также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из нее делали окрошку и винегрет и подавали на стол.
Считалось, что травы на Ермолая набирали особую силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.
Кроме того, роса 8 августа также считалась целебной.
Кроме того 8 августа лучше не давать в долг. Возвращать долго будете. Вместо денег нуждающемуся нужно предложить яблоки, собранные и освященные в церкви 8 августа. Тогда и у него все наладится, и в дом дарителя придет достаток.
Раньше мы писали, когда и как надо праздновать первый Спас, или Маковея.
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