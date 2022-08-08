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Яке свято 8 серпня, що можна і не можна робити у цей особливий день

Фото: Свято 8 серпня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

8 серпня 2022 року за церковним календарем вшановується пам’ять преподобномучениці Параскеви. В народі цей день колись називали Єрмолай, Мойсей, Параскева, Єрмолаїв день, Мар'їв день.

Що можна і не можна робити у свято, традиції та кого привітати - в матеріалі Styler далі.

День Ангела святкують: Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Домінік.

Що треба зробити в цей день, традиції

На Єрмолая заведено починати збирати яблука, але ні їсти, ні навіть пробувати їх не можна до Яблучного Спаса, 19 серпня.

А ось картоплю, яку також можна було починати прибирати, вживати можна. З неї робили окрошку і вінегрет і подавали на стіл.

Вважалося, що трави на Єрмолая набирали особливу силу, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари і настоянки.

Крім того, роса 8 серпня також вважалася цілющою.

Народні прикмети на Параскеви

  • Якщо птахи голосно співають, попереду ясна погода, якщо насупились і мовчки гуляють по калюжах - негода.
  • Кішка поруч вляглася - до багатства та удачі.
  • Холодний ранок 8 серпня віщує холодну зиму.
  • Мухи кусаються і стають настирливими - чекай дощу.

Що не можна робити 8 серпня

  • Жінкам в цей день не можна виходити в поле, інакше можна зірвати здоров'я.
  • Також жінкам і дівчатам на Параскеви не рекомендується мати справу з гострими предметами, а особливо голками, бо доведеться постійно латати свій шлюб.
  • Не можна допускати, щоб каша пригоріла або молоко втекло, інакше чоловік буде жадібним і гулящим, попереджали прапрапрабабусі.
  • У цей день не треба ледарювати.
  • Не можна голосно розмовляти та сваритись, бажати комусь лиха.
  • Не варто дивитись у люстерко до світанку, а також зривати квіти.

Крім того 8 серпня краще не давати в борг. Повертати довго будете. Замість грошей нужденному потрібно запропонувати яблука, зібрані і освячені в церкві 8 серпня. Тоді і у нього все налагодиться, і в будинок дарувальника прийде достаток.

Раніше ми писали, коли і як треба святкувати Перший Спас, або Маковія.

Також повідомлялося, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.

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