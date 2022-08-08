Яке свято 8 серпня, що можна і не можна робити у цей особливий день

8 серпня 2022 року за церковним календарем вшановується пам’ять преподобномучениці Параскеви. В народі цей день колись називали Єрмолай, Мойсей, Параскева, Єрмолаїв день, Мар'їв день.
Що можна і не можна робити у свято, традиції та кого привітати - в матеріалі Styler далі.
День Ангела святкують: Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Домінік.
На Єрмолая заведено починати збирати яблука, але ні їсти, ні навіть пробувати їх не можна до Яблучного Спаса, 19 серпня.
А ось картоплю, яку також можна було починати прибирати, вживати можна. З неї робили окрошку і вінегрет і подавали на стіл.
Вважалося, що трави на Єрмолая набирали особливу силу, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари і настоянки.
Крім того, роса 8 серпня також вважалася цілющою.
Крім того 8 серпня краще не давати в борг. Повертати довго будете. Замість грошей нужденному потрібно запропонувати яблука, зібрані і освячені в церкві 8 серпня. Тоді і у нього все налагодиться, і в будинок дарувальника прийде достаток.
Раніше ми писали, коли і як треба святкувати Перший Спас, або Маковія.
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