Праздник 7 сентября: что нельзя делать, все важные традиции сегодня

7 сентября 2022 года украинцы чествуют апостола от 70-ти Тита и в честь перенесения мощей апостола Варфоломея. Народные названия праздника: Тит, Тит Грибник, Тит и Варфоломей, Гриборост, Замолотки. Конечно, этот день имеет свои особые традиции.
Что можно и нельзя делать на Тита, приметы и кого поздравить - в материале Styler ниже.
День ангела 7 сентября отмечают: Регина, Иван, Ренат, Минна, Варфоломей, Протоген.
Наши предки к этому дню заканчивали грибную пору, а уже собранные грибы сушили и мариновали на зиму.
Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. После 7 сентября их можно употреблять только в жареном и сушеном виде.
Интересно, что 7 сентября почитали не только обычные грибы, но и чайный гриб. Его выращивали дома и делали из него дрожжевой напиток.
На чайном грибе можно было провести ритуал на желание: утром нашептать свое заветное желание чайному грибу, а дальше только ждать его осуществления.
Этот день очень удачный день для сбора урожая груш, орехов и ранней рябины. Рябину сушили на зиму, чтобы сохранить ее полезные свойства.
Фото: Соберите в этот день рябину (pixabay.com)
Перелетные птицы начали улетать в теплые края - к короткому бабьему лету и холодной осени.
Богатый урожай грибов - к морозной зиме.
Если птицы сидят на земле, то погода в ближайшие дни будет ясной и теплой, а если птицы сели на верхушки деревьев - скоро похолодает.
Вороны каркают возле дома - к беде.
Раздавить мухомор в лесу - к гневу и наказанию от Лешего.
Дождь рано утром - к хорошей погоде.
Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь.
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