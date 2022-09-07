Свято 7 вересня: що не можна робити, всі важливі традиції сьогодні

День ангела 7 вересня відзначають: Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген.​

Традиції на Тита, що треба зробити

Наші предки до цього дня закінчували грибну пору, а вже зібрані гриби сушили і маринували на зиму.

Вважається, що цей день останній, коли гриби придатні для засолювання. Після 7 вересня їх можна вживати тільки в смаженому і сушеному вигляді.

Цікаво, що 7 вересня шанували не тільки звичайні гриби, а й чайний гриб. Його вирощували вдома і робили з нього дріжджовий напій.

На чайному грибі можна було провести ритуал на бажання: вранці нашептати своє заповітне бажання чайному грибу, а далі тільки чекати його здійснення.

Цей день дуже вдалий день для збору врожаю груш, горіхів і ранньої горобини. Горобину засушували на зиму, щоб зберегти її корисні властивості.

Фото: Зберіть в цей день горобину (pixabay.com)

Що не можна робити 7 вересня

Займатися ремонтом або будівництвом будинку.

Ходити на риболовлю.

Брати в ліс із собою маленьких дітей, залишати їх вдома без нагляду.

Вдягати бурштинові прикраси.

Підходити близько до водойм.

Прикмети на Тита і Варфоломія

Перелітні птахи почали відлітати в теплі краї - до короткого бабиного літа і холодної осені.

Багатий урожай грибів - до морозної зими.

Якщо птахи сидять на землі, то погода найближчими днями буде ясною і теплою, а якщо птахи сіли на верхівки дерев - скоро похолодає.

Ворони каркають біля будинку - до біди.

Розчавити мухомор в лісі - до гніву і покарання від лісовика.

Дощ рано вранці - до гарної погоди.

Талісманом людини, народженої 7 вересня є гірський кришталь.