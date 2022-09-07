Праздник 7 сентября: что нельзя делать, все важные традиции сегодня

7 сентября 2022 года украинцы чествуют апостола от 70-ти Тита и в честь перенесения мощей апостола Варфоломея. Народные названия праздника: Тит, Тит Грибник, Тит и Варфоломей, Гриборост, Замолотки. Конечно, этот день имеет свои особые традиции.

Что можно и нельзя делать на Тита, приметы и кого поздравить - в материале Styler ниже.

День ангела 7 сентября отмечают: Регина, Иван, Ренат, Минна, Варфоломей, Протоген.​

Традиции на Тита, что надо сделать

Наши предки к этому дню заканчивали грибную пору, а уже собранные грибы сушили и мариновали на зиму.

Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. После 7 сентября их можно употреблять только в жареном и сушеном виде.

Интересно, что 7 сентября почитали не только обычные грибы, но и чайный гриб. Его выращивали дома и делали из него дрожжевой напиток.

На чайном грибе можно было провести ритуал на желание: утром нашептать свое заветное желание чайному грибу, а дальше только ждать его осуществления.

Этот день очень удачный день для сбора урожая груш, орехов и ранней рябины. Рябину сушили на зиму, чтобы сохранить ее полезные свойства.

Фото: Соберите в этот день рябину (pixabay.com)

Что нельзя делать 7 сентября

Заниматься ремонтом или строительством дома.

Ходить на рыбалку.

Брать в лес с собой маленьких детей, оставлять их дома без присмотра.

Надевать янтарные украшения.

Подходить близко к водоемам.

Приметы на Тита и Варфоломея

Перелетные птицы начали улетать в теплые края - к короткому бабьему лету и холодной осени.

Богатый урожай грибов - к морозной зиме.

Если птицы сидят на земле, то погода в ближайшие дни будет ясной и теплой, а если птицы сели на верхушки деревьев - скоро похолодает.

Вороны каркают возле дома - к беде.

Раздавить мухомор в лесу - к гневу и наказанию от Лешего.

Дождь рано утром - к хорошей погоде.

Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь.