Свято 7 вересня: що не можна робити, всі важливі традиції сьогодні
7 вересня 2022 року українці вшановують апостола від 70-ти Тита і на честь перенесення мощей апостола Варфоломія. Народні назви свята: Тит, Тит Грибник, Тит і Варфоломій, Гриборост, Замолотки. Звісно, цей день має свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити на Тита, прикмети і кого привітати - в матеріалі Styler нижче.
День ангела 7 вересня відзначають: Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген.
Традиції на Тита, що треба зробити
Наші предки до цього дня закінчували грибну пору, а вже зібрані гриби сушили і маринували на зиму.
Вважається, що цей день останній, коли гриби придатні для засолювання. Після 7 вересня їх можна вживати тільки в смаженому і сушеному вигляді.
Цікаво, що 7 вересня шанували не тільки звичайні гриби, а й чайний гриб. Його вирощували вдома і робили з нього дріжджовий напій.
На чайному грибі можна було провести ритуал на бажання: вранці нашептати своє заповітне бажання чайному грибу, а далі тільки чекати його здійснення.
Цей день дуже вдалий день для збору врожаю груш, горіхів і ранньої горобини. Горобину засушували на зиму, щоб зберегти її корисні властивості.
Фото: Зберіть в цей день горобину (pixabay.com)
Що не можна робити 7 вересня
- Займатися ремонтом або будівництвом будинку.
- Ходити на риболовлю.
- Брати в ліс із собою маленьких дітей, залишати їх вдома без нагляду.
- Вдягати бурштинові прикраси.
- Підходити близько до водойм.
Прикмети на Тита і Варфоломія
Перелітні птахи почали відлітати в теплі краї - до короткого бабиного літа і холодної осені.
Багатий урожай грибів - до морозної зими.
Якщо птахи сидять на землі, то погода найближчими днями буде ясною і теплою, а якщо птахи сіли на верхівки дерев - скоро похолодає.
Ворони каркають біля будинку - до біди.
Розчавити мухомор в лісі - до гніву і покарання від лісовика.
Дощ рано вранці - до гарної погоди.
Талісманом людини, народженої 7 вересня є гірський кришталь.
Раніше ми писали, які свята відзначатимуться у вересні 2022.
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