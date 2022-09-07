ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 7 вересня: що не можна робити, всі важливі традиції сьогодні

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 08:49
Свято 7 вересня: що не можна робити, всі важливі традиції сьогодні Фото: Свято 7 вересня пов'язане з грибами (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

7 вересня 2022 року українці вшановують апостола від 70-ти Тита і на честь перенесення мощей апостола Варфоломія. Народні назви свята: Тит, Тит Грибник, Тит і Варфоломій, Гриборост, Замолотки. Звісно, цей день має свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити на Тита, прикмети і кого привітати - в матеріалі Styler нижче.

День ангела 7 вересня відзначають: Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген.​

Традиції на Тита, що треба зробити

Наші предки до цього дня закінчували грибну пору, а вже зібрані гриби сушили і маринували на зиму.

Вважається, що цей день останній, коли гриби придатні для засолювання. Після 7 вересня їх можна вживати тільки в смаженому і сушеному вигляді.

Цікаво, що 7 вересня шанували не тільки звичайні гриби, а й чайний гриб. Його вирощували вдома і робили з нього дріжджовий напій.

На чайному грибі можна було провести ритуал на бажання: вранці нашептати своє заповітне бажання чайному грибу, а далі тільки чекати його здійснення.

Цей день дуже вдалий день для збору врожаю груш, горіхів і ранньої горобини. Горобину засушували на зиму, щоб зберегти її корисні властивості.

Свято 7 вересня: що не можна робити, всі важливі традиції сьогодні

Фото: Зберіть в цей день горобину (pixabay.com)

Що не можна робити 7 вересня

  • Займатися ремонтом або будівництвом будинку.
  • Ходити на риболовлю.
  • Брати в ліс із собою маленьких дітей, залишати їх вдома без нагляду.
  • Вдягати бурштинові прикраси.
  • Підходити близько до водойм.

Прикмети на Тита і Варфоломія

Перелітні птахи почали відлітати в теплі краї - до короткого бабиного літа і холодної осені.

Багатий урожай грибів - до морозної зими.

Якщо птахи сидять на землі, то погода найближчими днями буде ясною і теплою, а якщо птахи сіли на верхівки дерев - скоро похолодає.

Ворони каркають біля будинку - до біди.

Розчавити мухомор в лісі - до гніву і покарання від лісовика.

Дощ рано вранці - до гарної погоди.

Талісманом людини, народженої 7 вересня є гірський кришталь.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться у вересні 2022.

Також читайте, якою буде погода у вересні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя