Праздник 7 мая: все приметы, что нельзя делать в этот день

В этот день православная церковь вспоминает мученика Евсея
Какой сегодня праздник. 7 мая 2020 года православный мир вспоминает мученика Евсея, который считался повелителем посевных работ. Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.
По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.
Наши предки прославляли Майю Златовласку – Мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возврат летних дней и вращение белого Солнцеворота.
В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.
Напомним, что ранее мы рассказывали, когда отмечать День матери в Украине в 2020 году.
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