Свято 7 травня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

У цей день православна церква згадує мученика Євсея
Яке сьогодні свято. 7 травня 2020 року православний світ згадує мученика Євсея, який вважався повелителем посівних робіт. Також в цей день проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.
За традицією стверджували, що на Євсея всіх гне до землі, а до людей чіпляється мука. Бажаючи позбутися від проблем, люди здійснювали молитви та вмивалися святою водою.
Наші пращури прославляли Майю Златовласку – Мати всіх богів. У її честь було прийнято запалювати спеціальний вогонь, що символізував повернення літніх днів і обертання білого Сонцевороту.
У цей день іменини святкують Олексій, Валентин, Овсій, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.
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