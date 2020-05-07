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Свято 7 травня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

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У цей день православна церква згадує мученика Євсея

Яке сьогодні свято. 7 травня 2020 року православний світ згадує мученика Євсея, який вважався повелителем посівних робіт. Також в цей день проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.

За традицією стверджували, що на Євсея всіх гне до землі, а до людей чіпляється мука. Бажаючи позбутися від проблем, люди здійснювали молитви та вмивалися святою водою.

Наші пращури прославляли Майю Златовласку – Мати всіх богів. У її честь було прийнято запалювати спеціальний вогонь, що символізував повернення літніх днів і обертання білого Сонцевороту.

Основні прикмети цього дня:

  • Якщо у цей день береза розпустилася або здалися крилаті мурахи - час сіяти овес.
  • Якщо з лози та верби пух летить - настав час пізнього посіву вівса.
  • Багато комарів у цей день - буде добрий урожай вівса.
  • Якщо жито в дощ посіяти, то бур'яни замучать.
  • Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.
  • Навколо зірок чорні або білі віночки - до дощу.
  • Промені сонця темніють - до грози.
  • Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис - до сильної грози і поривчастого вітру.
  • Сильна зав'язь горіхів, великі бруньки на осиках, урожай сморчків - до врожаю проса.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна з'ясовувати стосунки на роботі та вдома.
  • Також не можна сваритися і лаятися.

У цей день іменини святкують Олексій, Валентин, Овсій, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.

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