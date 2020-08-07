Праздник 7 августа: что нельзя делать, главные приметы

В этот день девушки молились святой Анне и просили ее о хорошей судьбе
Какой сегодня праздник. 7 августа (25 июля по старому стилю) православные вспоминают о святой Анне, матери Богородицы.
Святая Анна является помощницей в семейной жизни и покровительницей всех женщин. Особенно она помогает тем, кому не удается завести детей, поэтому к святой часто обращаются с молитвами бесплодные женщины, прося ее о ребенке.
В народном календаре дата получила название Анна Холодница, зимоуказательница или Анна Летняя. Наблюдая за погодой, крестьяне отмечали, что с этого периода дни становились короче и холоднее. По народным поверьям, первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, под властью которого находились морозы и ветра.
Наши предки на Анну шли копать раннюю картошку. Также люди отправлялись в лес за грибами, а вечером принято было готовить грибные и овощные блюда.
День Анны Летней считается благоприятным для заключения браков, так как пары, образовавшиеся 7 августа, проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.
Именинники этого дня – Анна (Анна), Макар, Олимпиада.
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