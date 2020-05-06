Юрьев день: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 6 мая 2020 года православная церковь вспоминает о мученике Георгие Победоносце. Дни, посвященные его памяти, отмечаются три раза в году: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.

Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.

После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.

В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день тепло — скоро лето наступит.

Появилась роса — будет хороший урожай проса.

Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.

Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.

Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.

Комары в стаи сбиваются — жди потепления.

Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).

Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.

На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим - будет урожай огурцов.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя расчесывать волосы расческой - будут слабые волосы.

Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.

Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда отмечать День матери в Украине в 2020 году.