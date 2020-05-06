Юрьев день: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы

В этот день христиане чтят память Георгия Победоносца
Какой сегодня праздник. 6 мая 2020 года православная церковь вспоминает о мученике Георгие Победоносце. Дни, посвященные его памяти, отмечаются три раза в году: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.
Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.
После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.
В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.
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