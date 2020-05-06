Юріїв день: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

В цей день християни вшановують пам'ять Георгія Побідоносця
Яке сьогодні свято. 6 травня 2020 року православна церква згадує про мученика Георгія Побідоносця. Дні, присвячені його пам'яті, відзначаються три рази в році: 23 квітня (6 травня), 26 листопада (9 грудня), 3 (16) листопада і 10 (23) листопада.
Георгій Побідоносець шанується християнами по-особливому. На честь воїна-великомученика в армії навіть було засновано георгіївський орден . Якщо згадати історію, вона говорить, що його попросили відмовитися від християнства, але він не відмовився і пережив найстрашніші тортури.
Після тижня жорстоких катувань він чудесним чином зцілився, а на 8-й день його стратили. Але бачачи чудесне зцілення, люди побачили силу віри і багато звернулися в християнство, за що його шанують і донині.
В це свято Георгія Побідоносця люди дотримуються прикмет і головних заборон Дня святого Юрія.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.