Юрьев день: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы
Праздник 6 мая Юрьев день (коллаж РБК-Украина)
В этот день христиане чтят память Георгия Победоносца
Какой сегодня праздник. 6 мая 2020 года православная церковь вспоминает о мученике Георгие Победоносце. Дни, посвященные его памяти, отмечаются три раза в году: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.
Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.
После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.
В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.
Главные приметы этого дня:
- Если в этот день тепло — скоро лето наступит.
- Появилась роса — будет хороший урожай проса.
- Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.
- Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.
- Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.
- Комары в стаи сбиваются — жди потепления.
- Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).
- Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.
- На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим - будет урожай огурцов.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя расчесывать волосы расческой - будут слабые волосы.
- Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.
- Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день.
Напомним, что ранее мы рассказывали, когда отмечать День матери в Украине в 2020 году.
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