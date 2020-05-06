ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юрьев день: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 05:58
Юрьев день: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы
Праздник 6 мая Юрьев день (коллаж РБК-Украина)

В этот день христиане чтят память Георгия Победоносца

Какой сегодня праздник. 6 мая 2020 года православная церковь вспоминает о мученике Георгие Победоносце. Дни, посвященные его памяти, отмечаются три раза в году: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.

Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.

После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.

В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день тепло — скоро лето наступит.
  • Появилась роса — будет хороший урожай проса.
  • Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.
  • Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.
  • Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.
  • Комары в стаи сбиваются — жди потепления.
  • Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).
  • Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.
  • На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим - будет урожай огурцов.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя расчесывать волосы расческой - будут слабые волосы.
  • Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.
  • Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда отмечать День матери в Украине в 2020 году.

В мае в Украине будет 12 выходных дней В мае украинцев ждут два дополнительных выходных дня
Новости Украины Праздники
Lite
On Top