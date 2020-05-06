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Юріїв день: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    06.05.2020 - 05:58
Юріїв день: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети
Свято 6 травня (колаж РБК-Україна)

В цей день християни вшановують пам'ять Георгія Побідоносця

Яке сьогодні свято. 6 травня 2020 року православна церква згадує про мученика Георгія Побідоносця. Дні, присвячені його пам'яті, відзначаються три рази в році: 23 квітня (6 травня), 26 листопада (9 грудня), 3 (16) листопада і 10 (23) листопада.

Георгій Побідоносець шанується християнами по-особливому. На честь воїна-великомученика в армії навіть було засновано георгіївський орден . Якщо згадати історію, вона говорить, що його попросили відмовитися від християнства, але він не відмовився і пережив найстрашніші тортури.

Після тижня жорстоких катувань він чудесним чином зцілився, а на 8-й день його стратили. Але бачачи чудесне зцілення, люди побачили силу віри і багато звернулися в християнство, за що його шанують і донині.

В це свято Георгія Побідоносця люди дотримуються прикмет і головних заборон Дня святого Юрія.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо у цей день тепло — скоро літо настане.
  • З'явилася роса — буде хороший урожай проса.
  • Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній — вродить гречка.
  • Зростаючий місяць, сильний вітер, який гонить хмари на похмурому небі — така погода протримається довго.
  • Якщо у цей день буде тепла ніч — хліб встигне дозріти до перших морозів.
  • Комарі збиваються в зграї — чекай потепління.
  • Сильно розлилися річки на Георгія Побідоносця — прикмета того, що багато буде трави на Миколин день (22 травня).
  • Сильний дощ на Юрія трави багато зросте.
  • На ніч вивішували вологий рушник, якщо до ранку він став сухим - буде урожай огірків.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна розчісувати волосся гребінцем - буде слабке волосся.
  • Не можна торкатися до вовняних ниток.
  • Ні в якому разі не можна сваритися в цей день.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.

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