Праздник 5 сентября: строжайшие запреты и важные традиции сегодня

Праздник 5 сентября (коллаж: РБК-Украина)

5 сентября связано со сбором очень полезной и целебной ягоды

5 сентября украинцы чтят память мученика Луппа Солунского, который жил и погиб за веру в III веке. В народе у сегодняшнего праздника есть другие названия: Луп Брусничник, Брусничник, Луппа. Связано это со сбором брусники, которая обычно дозревала к этому времени.

"Луп ходит, рыжий мужик по спинам лупит, нагнись - брусника поспела, шевелись - овес в поле дошел", - говорили раньше люди. 5 сентября существуют свои традиции, приметы и важнейшие запреты. Обо всем этом вы сможете узнать из материала Styler.

Важные традиции 5 сентября

Брусника, собранная в этот день, считалась особенно целебной. Ягоды использовали при лечении множества болезней. Бруснику принято было собирать женщинам и детям, а вот мужчины были заняты на сборе урожая овса.

Интересно, что по степени зрелости брусники определяли время, когда можно косить овес - если ягода созрела полностью, то время собирать урожай.

Полезную ягоду замачивали на зиму. Потом моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов, блинов или десерта (добавляли мед или сахар). А сок из ягод использовали при простуде и туберкулезе. Из листьев варили чай, который пили при болезнях кишечника и печени.

Приметы на Лупа Брусничника

Весь сентябрь будет теплым, если нет утренних заморозков.

Журавли летят быстро и тихо - жди скоро непогоды

Если птицы летят низко, то зима будет теплой.

В ночь на Луппа могли начаться первые заморозки, поэтому в народе говорили: "Луппов мороз морозит нос".

Если в эту ночь снился хороший сон, это к прибыли. Во сне вы могли увидеть подсказки о том, как себя вести, чтобы добиться желанных перемен в жизни.

Строжайшие запреты 5 сентября

Сегодня лучше не брать в руки острые предметы. Если вы поранитесь на Брусничника, то будете долго и мучительно болеть.

Нельзя разговаривать с незнакомцами в лесу. Наши предки верили, что в этот день леший превращается в грибника и пытается заманить доверчивых людей в чащу.

Запрещено оставлять детей одних в поле, чтобы с ними не случилась беда.

Также в этот день нельзя жадничать и отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются. А чтобы в доме был достаток, необходимо напечь пирогов и угостить близких и прохожих.

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