Свято 5 вересня: найсуворіші заборони і важливі традиції сьогодні

Свято 5 вересня (колаж: РБК-Україна)

5 вересня пов'язано зі збором дуже корисної та цілющої ягоди

5 вересня українці вшановують пам'ять мученика Луппа Солунського, який жив і загинув за віру в III столітті. У народі у сьогоднішнього свята є інші назви: Луп Брусничник, Брусничник, Луппа. Пов'язано це зі збором брусниці, яка зазвичай доспівала до цього часу.

"Луп ходить, рудий мужик по спинах лупить, нагнись - брусниця поспіла, ворушись - овес у полі дійшов", - говорили раніше люди. 5 вересня існують свої традиції, прикмети та найважливіші заборони. Про все це ви зможете дізнатися з матеріалу Styler.

Важливі традиції 5 вересня

Брусниця, зібрана в цей день, вважалася особливо цілющою. Ягоди використовували при лікуванні багатьох хвороб. Брусницю прийнято було збирати жінкам і дітям, а ось чоловіки були зайняті на збиранні врожаю вівса.

Цікаво, що за ступенем зрілості брусниці визначали час, коли можна косити овес - якщо ягода дозріла повністю, то час збирати урожай.

Корисну ягоду замочували на зиму. Потім мочену брусницю використовували в якості гарніру, начинки для пирогів, млинців або десерту (додавали мед або цукор). А сік з ягід використовували при застуді та туберкульозі. Варили чай з листя, який пили при хворобах кишечника і печінки.

Прикмети на Лупа Брусничника

Весь вересень буде теплим, якщо немає ранкових заморозків.

Журавлі летять швидко й тихо - чекай незабаром негоди

Якщо птахи летять низько, то зима буде теплою.

В ніч проти Луппа могли початися перші приморозки, тому в народі говорили: "Луппів мороз морозить ніс".

Якщо в цю ніч снився хороший сон, це до прибутку. У сні ви могли побачити підказки про те, як себе поводити, щоб домогтися бажаних змін у житті.

Найсуворіші заборони 5 вересня

Сьогодні краще не брати у руки гострі предмети. Якщо ви поранитися на Брусничника, то будете довго і болісно хворіти.

Не можна розмовляти з незнайомцями в лісі. Наші пращури вірили, що в цей день лісовик перетворюється на грибника і намагається заманити довірливих людей в гущавину.

Заборонено залишати дітей одних в поле, щоб з ними не трапилася біда.

Також в цей день не можна скупитися і відмовляти в допомозі людям, які її потребують. А щоб у хаті був достаток, необхідно напекти пирогів і пригостити близьких і перехожих.

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