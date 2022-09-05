Какой праздник 5 сентября, что можно делать, а что строго запрещено

5 сентября 2021 года украинцы согласно православной традиции почитают мученика Луппа Солунского. В народе праздник называется: Брусничник, Луппа, Луппа-целителя.

Читайте ниже в материале Styler что можно, а что нельзя делать в этот день.

Именины отмечают владельцы таких имен:

Ефрем, Иван, Федор, Павел и Николай.

Традиции праздника, что надо сделать

Наши предки представляли Луппа, как рыжеволосого мужика, который может принести удачу.

Считалось, что встреча на улице с мужчиной такого типа внешности - к счастью. Ему обязательно надо было поклониться.

5 сентября в лес шли по клюкву и бруснику, а из ягод варили варенье, готовили компоты, делали пастилу, бруснику замачивали на зиму. Близких угощали пирогами с этими ягодами.

Фото: Брусника - символ 5 сентября (pixabay)

Корни брусники собирали на закате солнца, чтобы потом использовать как противовоспалительное средство.

Молодые ребята устраивали "братчины". Они собирались на большой поляне, где мерились силами, а потом братались. Девушки при этом наряжались и ходили смотреть на это действо.

Приметы 5 сентября

Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.

Теплый день - к теплому сентябрю.

Гроза сулит морозную зиму.

Если утром мороз, то зима рано наступит.

Листья "лицом" к земле падают - к мягкой и теплой зиме. Если "лицом" к небу, то зимние месяцы будут холодными.

Что нельзя делать 5 сентября

Не стоит брать в руки ножи и ножницы - высок риск порезаться.

Нельзя жадничать.

Запрещено разговаривать с незнакомцами в лесу, поскольку леший может принять облик человека.

Сегодня не стоит увольняться с работы - в этот день лучше не делать резких изменений в жизни.

Запрещено подметать пол, чтобы ненароком не вымести здоровье, благосостояние и достаток.

Нельзя в этот день сплетничать, обсуждать других людей, раскрывать секреты как свои, так и чужие.

Не стоит строить планы и начинать новые дела - ничем хорошим это не закончится.

Запрещено лениться - чем усерднее работать в этот день, тем более благосклонной будет судьба.