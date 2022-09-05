Какой праздник 5 сентября, что можно делать, а что строго запрещено
5 сентября 2021 года украинцы согласно православной традиции почитают мученика Луппа Солунского. В народе праздник называется: Брусничник, Луппа, Луппа-целителя.
Читайте ниже в материале Styler что можно, а что нельзя делать в этот день.
Именины отмечают владельцы таких имен:
Ефрем, Иван, Федор, Павел и Николай.
Традиции праздника, что надо сделать
Наши предки представляли Луппа, как рыжеволосого мужика, который может принести удачу.
Считалось, что встреча на улице с мужчиной такого типа внешности - к счастью. Ему обязательно надо было поклониться.
5 сентября в лес шли по клюкву и бруснику, а из ягод варили варенье, готовили компоты, делали пастилу, бруснику замачивали на зиму. Близких угощали пирогами с этими ягодами.
Фото: Брусника - символ 5 сентября (pixabay)
Корни брусники собирали на закате солнца, чтобы потом использовать как противовоспалительное средство.
Молодые ребята устраивали "братчины". Они собирались на большой поляне, где мерились силами, а потом братались. Девушки при этом наряжались и ходили смотреть на это действо.
Приметы 5 сентября
- Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.
- Теплый день - к теплому сентябрю.
- Гроза сулит морозную зиму.
- Если утром мороз, то зима рано наступит.
- Листья "лицом" к земле падают - к мягкой и теплой зиме. Если "лицом" к небу, то зимние месяцы будут холодными.
Что нельзя делать 5 сентября
Не стоит брать в руки ножи и ножницы - высок риск порезаться.
Нельзя жадничать.
Запрещено разговаривать с незнакомцами в лесу, поскольку леший может принять облик человека.
Сегодня не стоит увольняться с работы - в этот день лучше не делать резких изменений в жизни.
Запрещено подметать пол, чтобы ненароком не вымести здоровье, благосостояние и достаток.
Нельзя в этот день сплетничать, обсуждать других людей, раскрывать секреты как свои, так и чужие.
Не стоит строить планы и начинать новые дела - ничем хорошим это не закончится.
Запрещено лениться - чем усерднее работать в этот день, тем более благосклонной будет судьба.
Ранее мы писали, какие праздники отмечают в сентябре 2022.
Также сообщалось про церковные праздники, которые нас ждут в первый месяц осени.