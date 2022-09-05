ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Яке свято 5 вересня, що можна робити, а що суворо заборонено

Новость на русском →
Понеділок 05 вересня 2022 06:00
Яке свято 5 вересня, що можна робити, а що суворо заборонено Фото: Свято 5 вересня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

5 вересня 2021 року українці згідно православної традиції вшановують мученика Луппа Солунського. У народі свято називається: Брусничник, Луппа, Луппа-цілителя.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що можна, а що не можна робити в цей день.

Іменини відзначають власники таких імен:

Єфрем, Іван, Федор, Павло і Микола.

Традиції свята, що треба зробити

Наші пращури уявляли Луппа, як рудоволосого мужика, який може принести удачу.

Вважалося, що зустріч на вулиці з чоловіком такого типу зовнішності - на щастя. Йому обов'язково треба було вклонитися.

5 вересня в ліс йшли по журавлину і брусницю, а з ягід варили варення, готували компоти, робили пастилу, брусницю замочували на зиму. Близьких пригощали пирогами з цими ягодами.

Яке свято 5 вересня, що можна робити, а що суворо заборонено

Фото: Брусниця - символ 5 вересня (pixabay)

Коріння брусниці збирали на заході сонця, щоб потім використовувати, як протизапальний засіб.

Молоді хлопці влаштовували "братчини". Вони збиралися на великій галявині, де мірялися силами, а потім браталися. Дівчата при цьому гарно вбиралися і ходили дивитися на це дійство.

Прикмети 5 вересня

  • Якщо журавлі летять низько над землею, то зима буде пізньою і теплою.
  • Теплий день - до теплого вересня.
  • Гроза обіцяє морозну зиму.
  • Якщо вранці мороз, то зима рано настане.
  • Листя "обличчям" до землі падає - до м'якої та теплої зими. Якщо "обличчям" до неба, то зимові місяці будуть холодними.

Що не можна робити 5 вересня

Не варто брати в руки ножі і ножиці - високий ризик порізатися.

Не можна скупитися.

Заборонено розмовляти з незнайомцями в лісі, оскільки лісовик може прийняти подобу людини.

Сьогодні не варто звільнятися з роботи - у цей день краще не робити різких змін у житті.

Заборонено підмітати підлогу, щоб ненароком не вимести здоров'я, добробут і достаток.

Не можна у цей день пліткувати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі.

Не варто будувати плани й починати нові справи - нічим хорошим це не закінчиться.

Заборонено лінуватися - чим старанніше працювати у цей день, тим прихильнішою буде доля.

    Раніше ми писали, які свята відзначають у вересні 2022.

    Також повідомлялося про церковні свята, які нас чекають в перший місяць осені.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Свята в Україні
    LITE
    10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
    10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя