Яке свято 5 вересня, що можна робити, а що суворо заборонено
5 вересня 2021 року українці згідно православної традиції вшановують мученика Луппа Солунського. У народі свято називається: Брусничник, Луппа, Луппа-цілителя.
Читайте нижче в матеріалі Styler, що можна, а що не можна робити в цей день.
Іменини відзначають власники таких імен:
Єфрем, Іван, Федор, Павло і Микола.
Традиції свята, що треба зробити
Наші пращури уявляли Луппа, як рудоволосого мужика, який може принести удачу.
Вважалося, що зустріч на вулиці з чоловіком такого типу зовнішності - на щастя. Йому обов'язково треба було вклонитися.
5 вересня в ліс йшли по журавлину і брусницю, а з ягід варили варення, готували компоти, робили пастилу, брусницю замочували на зиму. Близьких пригощали пирогами з цими ягодами.
Фото: Брусниця - символ 5 вересня (pixabay)
Коріння брусниці збирали на заході сонця, щоб потім використовувати, як протизапальний засіб.
Молоді хлопці влаштовували "братчини". Вони збиралися на великій галявині, де мірялися силами, а потім браталися. Дівчата при цьому гарно вбиралися і ходили дивитися на це дійство.
Прикмети 5 вересня
- Якщо журавлі летять низько над землею, то зима буде пізньою і теплою.
- Теплий день - до теплого вересня.
- Гроза обіцяє морозну зиму.
- Якщо вранці мороз, то зима рано настане.
- Листя "обличчям" до землі падає - до м'якої та теплої зими. Якщо "обличчям" до неба, то зимові місяці будуть холодними.
Що не можна робити 5 вересня
Не варто брати в руки ножі і ножиці - високий ризик порізатися.
Не можна скупитися.
Заборонено розмовляти з незнайомцями в лісі, оскільки лісовик може прийняти подобу людини.
Сьогодні не варто звільнятися з роботи - у цей день краще не робити різких змін у житті.
Заборонено підмітати підлогу, щоб ненароком не вимести здоров'я, добробут і достаток.
Не можна у цей день пліткувати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі.
Не варто будувати плани й починати нові справи - нічим хорошим це не закінчиться.
Заборонено лінуватися - чим старанніше працювати у цей день, тим прихильнішою буде доля.
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