Праздник 5 мая: все приметы дня, что нельзя делать

В этот день высаживали лук на грядки
Какой сегодня праздник. 5 мая 2020 года высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы.
Имя святого Луки крестьяне связали с насущными огородными работами, и посвятили день его памяти луку – важнейшему травянистому растению, без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол наших предков.
Преподобному Виталию в этот день служили молебен и молились о защите от плотской страсти.
5 мая в народном календаре больше известно как день Луки, или Луковый день. У крестьян в эту весеннюю пору подходили к концу практически все припасы.
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