Свято 5 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

Яке сьогодні свято. 5 травня 2020 року висаджували цибулю на грядки. У народному календарі дата отримала наступні назви Луки, Віталія, Федора, Цибульний день, Чащобні хороводи.

Ім'я святого Луки селяни пов'язали з насущними городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі – найважливішій трав'янистій рослині, без якої не обходився ні буденний, ні святковий стіл наших предків.

Преподобному Віталію в цей день служили молебень і молилися про захист від плотської пристрасті.

5 травня в народному календарі більше відоме як день Луки, або Цибульний день. У селян у цю весняну пору підходили до кінця практично всі припаси.

Головні прикмети цього дня:

Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода найближчими днями буде хорошою.

Гроза в цей день - буде багатий урожай.

Якщо ввечері західна частина неба чиста, то на ранок дощу не буде.

Як тільки осики впустять сережки, не прогавте сморчки біля доріжки.

Небо у "баранчиках" – до швидкого дощу.

Вилітають хрущі – клює жерех.

Якщо сьогодні вночі підморозить, то ще сорок ранкових морозів впаде на хлібні поля.

Зозуля закувала – морози припиняться.

Якщо сьогодні ясний ранок, то саме час сіяти, якщо туманне – треба почекати. Опівдні проясниться – сівши середній, до вечора – пізній.

Що не можна робити в цей день:

Не варто йти в ліс одному у цей день, оскільки нечиста сила, що може забрати з собою.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.