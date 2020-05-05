Свято 5 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

В цей день висаджували цибулю на грядки
Яке сьогодні свято. 5 травня 2020 року висаджували цибулю на грядки. У народному календарі дата отримала наступні назви Луки, Віталія, Федора, Цибульний день, Чащобні хороводи.
Ім'я святого Луки селяни пов'язали з насущними городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі – найважливішій трав'янистій рослині, без якої не обходився ні буденний, ні святковий стіл наших предків.
Преподобному Віталію в цей день служили молебень і молилися про захист від плотської пристрасті.
5 травня в народному календарі більше відоме як день Луки, або Цибульний день. У селян у цю весняну пору підходили до кінця практично всі припаси.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.