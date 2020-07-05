Праздник 5 июля: что категорически запрещено делать, главные приметы

Праздник 5 июля (фото: коллаж РБК-Украина)

В народе в этот день вспоминают святителя Михаила

Какой сегодня праздник. 5 июля украинцы празднуют день святителя Михаила Исповедника. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и был направлен святейшим патриархом Тарасием в монастырь, который находился возле Черного моря.

С ним вместе поступил в обитель и святой Феофилакт - будущий епископ Никомидийский. Оба усердно и с полной отдачей проходили в обители подвиги спасения. За это они были вознаграждены Господом.

Однажды во время жатвы по молитве Михаила пустой медный сосуд стал источать воду. Люди, которые изнемогали от жажды, были крайне удивлены подобному чуду. После этого Михаил снискал глубокую любовь у верующего народа.

Когда на престол вступил иконоборец-еретик Лев Армянин, он стал изгонять православных архиереев с их кафедр, назначая на их место своих единомышленников-иконоборцев.

Святитель Михаил в это время твердо защищал Православие, мужественно противодействуя еретикам и обличая их заблуждения. Лев Армянин осудил святителя Михаила и сослал его в заточение в город Евдокиаду.

Там исповедник в 821 году и скончался. Глава святителя Михаила хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, часть мощей - в Иверском монастыре.

Праздник 5 июля - приметы дня

Если летучие мыши долго летают после захода солнца - скоро будет ясно и тепло;

Если букашки прячутся в листьях деревьев - приближается пасмурная погода;

Если трава сухая - следующей ночью ждите дождя;

Утром рассеивается туман - жди ясной погоды.

Праздник 5 июля - запреты дня

В этот день проявите щедрость и не жадничайте;

Избегайте конфликтов;

Уборку лучше перенесите на другой день.

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Автор: Дарья Русина