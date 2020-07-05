Свято 5 липня: що категорично заборонено робити, головні прикмети

Свято 5 липня (фото: колаж РБК-Україна)

У народі в цей день згадують святителя Михаїла

Яке сьогодні свято. 5 липня українці святкують день святителя Михаїла Сповідника. Він з юних років прагнув до чернечого життя і був направлений святішим патріархом Тарасієм в монастир, який знаходився біля Чорного моря.

З ним разом вступив в обитель і святий Феофілакт - майбутній єпископ Нікомідійський. Обидва старанно і з повною віддачею проходили в обителі подвиги порятунку. За це вони були винагороджені Господом.

Одного разу під час жнив по молитві Михаїла порожній мідний посуд став виливати воду. Люди, які знемагали від спраги, були вкрай здивовані подібному диву. Після цього святитель Михайло здобув глибоку любов у віруючого народу.

Коли на престол вступив іконоборець-єретик Лев Вірменін, він став виганяти православних архієреїв з їх кафедр, призначаючи на їх місце своїх однодумців-іконоборців.

Святитель Михаїл у цей час твердо захищав Православ'я, мужньо протидіючи єретикам і викриваючи їх помилки. Лев Вірменин засудив святителя Михаїла і заслав його в ув'язнення в місто Євдокіаду.

Там сповідник у 821 році і помер. Глава святителя Михаїла зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей - у Іверському монастирі.

Свято 5 липня - прикмети дня

Якщо кажани довго літають після заходу сонця - скоро буде ясно і тепло;

Якщо комашки ховаються в листі дерев - наближається похмура погода;

Якщо трава суха - наступної ночі чекайте дощу;

Вранці туман розсіюється - чекайте ясної погоди.

Свято 5 липня - заборони дня

У цей день проявіть щедрість і не скупіться;

Уникайте конфліктів;

Прибирання краще перенесіть на інший день.

Раніше ми писали про традиції, звичаї та заборони на Івана Купала.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарья Русина